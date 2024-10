Massima attenzione a Roma per il 7 ottobre, il ghetto sotto la lente

Massima attenzione domani a Roma in occasione del primo anniversario dell'attacco di Hamas in Israele. Sotto la lente tutta l'area del ghetto dove domani mattina si svolgerà in sinagoga la cerimonia commemorativa alla presenza della premier Giorgia Meloni. Nella capitale le misure di sicurezza attorno agli obiettivi sensibili della comunità ebraica erano state già ulteriormente sensibilizzate nei giorni scorsi alla luce della situazione in Medio Oriente, dei recenti episodi di stampo antisemita e dei cortei pro Palestina annunciati a ridosso dell'anniversario del 7 ottobre.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA