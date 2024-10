Per una lite violenta finita a colpi di pistola a Novate Milanese, comune alle porta di Milano, una giovane di 18 anni è ora ricoverato in grave condizioni a Niguarda.

Secondo le prime ricostruzioni la sparatoria è avvenuta in via 25 aprile poco dopo le 3.30 al culmine di una pesante discussione tra due individui. Il 18enne è stato raggiunto da un proiettile al collo, è stato trasportato in ospedale in codice rosso ed è stato subito operato.

