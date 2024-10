Forum delle famiglie degli ostaggi: 'Noi chiusi nel ghetto, altri fanno guerriglia'

Le foto, con i nomi e i volti, e 101 palloncini gialli, luminosi. Tanti quanti sono gli ostaggi nelle mani di Hamas. E la scritta "Riportateli a casa, ora". Alla vigilia del 7 ottobre, questo il presidio organizzato dal Forum per le famiglie degli ostaggi, assieme all'Unione dei giovani ebrei di Italia.

A un anno dall'attacco oggi, davanti al Tempio Maggiore, all'ex Ghetto di Roma, la Comunità ebraica si è riunita per ricordare il massacro e chiedere la libertà dei propri cari. Un'istallazione luminosa con 101 palloncini, il numero degli ostaggi. Poi la lettura dei nomi e delle storie dei rapiti. Presenti alla manifestazione anche i dissidenti iraniani dell'associazione Donna vita libertà, con la bandiera iraniana baratta con una croce nera. "Sorprende che a distanza di un anno dal 7 ottobre siamo ancora qui a chiedere la liberazione. Ancora oggi ci sono 101 ostaggi nelle mani di Hamas", ha detto il portavoce italiano del Forum delle famiglie degli ostaggi e promotore dell'iniziativa di oggi al Tempio Maggiore, Benedetto Sacerdoti. "L'iniziativa di oggi è un modo per tenere alta l'attenzione sui 101 ostaggi tenuti nelle mani di Hamas in consuoni terribili. Ed è importante che l'opinione pubblica sia cosciente di questo. Si dimentica troppo facilmente purtroppo", ha detto Luca Spizzichino, presidente dell'Ugei. E poi la richiesta del Forum, "un appello a tutti i leader mondiali, la comunità globale e a continuare a fare pressione su Hamas per il rilascio di tutti gli ostaggi".



"Ieri a una manifestazione a Roma si è inneggiato alla distruzione di Israele. Alla vigilia di un anno dal terribile 7 ottobre, preoccupa l'acuirsi della tensione anche qui in Italia. Mi ha sorpreso molto vedere bandiere di Hezbollah, organizzazione terroristica, sventolare nel cuore della Capitale di Italia. Dobbiamo fare una riflessione se si è concesso di portare guerriglia urbana nel cuore di Roma, e gli ebrei invece per commemorare le vittime e ricordare gli ostaggi devono essere rinchiusi ancora una volta dentro al ghetto con ingenti misure di sicurezza". Lo ha affermato il portavoce italiano del Forum delle famiglie degli ostaggi e promotore dell'iniziativa di oggi al Tempio Maggiore a Roma, Benedetto Sacerdoti.

