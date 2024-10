Corteo pro Palestina a Cagliari, scattano le denunce

Scatta l'ora delle denunce dopo i momenti di tensione ieri sera nel centro di Cagliari, in occasione della manifestazione contro il Ddl sicurezza e pro Palestina.

Le forze dell'ordine da ieri sera hanno cominciato a visionare le immagini della protesta: agli organizzatori era stata negata la possibilità di sfilare in corteo ed era stata data l'autorizzazione per un sit-in (statico) in piazza Garibaldi.

Ma, poco dopo le 18, i manifestanti hanno deciso di sfilare comunque per le strade della città. Forze dell'ordine e partecipanti sono entrati in contatto: gli scudi hanno provato a fermare l'avanzata dei manifestanti, ma alla fine ha prevalso la volontà di evitare gli scontri. E dalla Questura precisano che nessun agente ha usato il manganello.

Ora peró gli inquirenti sono al lavoro per individuare chi ha "forzato" il blocco, violando l'ordine di rimanere in piazza Garibaldi. Nel mirino anche chi si è presentato alla manifestazione con le bandiere di Hezbollah, che sarà denunciato.

I manifestanti, dopo aver sfilato tra Villanova e San Benedetto, hanno concluso la giornata nel piazzale davanti al mercato civico senza ulteriori momenti di tensione.



