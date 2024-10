Bimba di un anno muore a casa, Procura di Genova apre fascicolo

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo e sarà disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso improvviso a casa di una bambina di un anno in un paese dell'entroterra di Genova. Sono stati i genitori a lanciare l'allarme dalla propria abitazione.

Sul posto sono intervenuti i militi della croce rossa, i medici del 118 e l'elisoccorso dei vigili del fuoco, ma ogni intervento è stato vano. Secondo quanto riferito dal personale sanitario la bambina non ha superato una crisi intestinale ed i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.



