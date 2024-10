A Roma orsi peluche per chiedere liberazione ostaggi israeliani

Numerosi orsi di peluche bendati, con indosso una maglietta con la foto e il nome di un ostaggio, sono comparsi questa mattina nel centro di Roma. I peluche sono stati legati simbolicamente con delle catene in piazza del Popolo, il Pincio, il Colosseo, l'Arco di Tito e altre aree simboliche della città. L'iniziativa è stata lanciata dagli studenti ebrei alla vigilia del primo anniversario della strage del 7 ottobre compiuta da Hamas. "Gli orsi - spiegano - rappresentano l'umanità e la fragilità di coloro che attendono ancora di essere liberati e rendere chiaro che l'anniversario del 7 ottobre non debba essere solo una data, ma un richiamo collettivo all'azione".

"Noi giovani studenti - l'appello - invitiamo a riflettere e a unirsi affinché nessuno sia dimenticato e a sollevarsi contro la strumentalizzazione dei luoghi di istruzione per fini politici, assumendosi le proprie responsabilità di fronte al silenzio sulle vittime e i rapiti, respingendo ogni forma di attivismo violento nelle scuole e la connivenza intellettuale di certi 'cattivi maestri'. Più in generale, chiediamo un sollevamento contro le proteste violente, l'oscurantismo, la difesa di regimi illiberali che ledono i diritti e la dignità umana, il fondamentalismo religioso e le infiltrazioni di matrice terroristica. Il mondo ci guarda, e le famiglie degli ostaggi, per le quali ogni giorno è una battaglia contro il tempo e l'indifferenza, meritano il nostro sostegno e la nostra attenzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA