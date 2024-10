Oggi la Giornata insegnanti, Valditara 'loro lavoro prezioso'

"Oggi celebriamo in Italia e nel mondo la figura dell'insegnante, autentico professionista della conoscenza, protagonista di una didattica che sa trasmettere a ogni giovane saperi e valori, entusiasmo e fiducia. In una scuola che deve essere sempre più il pilastro della crescita civile e sociale.

A tutti i docenti vanno i miei più sentiti auguri e ringraziamenti, per la loro passione, che sperimento quotidianamente visitando le nostre scuole, per la loro professionalità, per il loro lavoro prezioso, al fianco dei nostri giovani nella delicata e straordinaria avventura che è la costruzione del loro futuro". Così il ministro dell'Isruzione, Giuseppe Valditara.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA