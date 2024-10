'Nessuno ci ferma', migliaia in piazza per la Palestina

"Non ci ferma nessuno. Il corteo lo faremo". In migliaia ad Ostiense sfidano il divieto della Questura e partecipano alla manifestazione pro Palestina: circa 5mila per ora i partecipanti. "L'Italia fermi la vendita e l'invio di armi a Israele- dice un attivista al megafono - Finisca immediatamente il genocidio a Gaza". Cori contro Meloni, Netanyahu e Biden.

I manifestanti sono posizionati dietro lo striscione 'Palestina e Libano uniti: fermiamo il genocidio con la resistenza'. "Noi siamo nonostante i diktat del governo. E mostrante tutto quello che ci aspetta noi ci siamo", dicono i giovani palestinesi: "Non ci ferma nessuno. Il corteo lo faremo".



