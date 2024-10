L'addio pacifico dei Ferragnez, presto l'istanza di separazione

I Ferragnez puntano a un addio pacifico e di separarsi in modo consensuale, con Chiara che pur di chiudere senza intavolare battaglie con Fedez, è disposta a tutto.

C'è anche questo fronte che la ex coppia, un tempo tra le più gettonate sul web, deve affrontare oltre ai guai giudiziari in cui è rimasta impigliata lei e coinvolto lui. I loro avvocati, da quanto si sa, sono al lavoro per preparare l'atto da depositare quanto prima in Tribunale. Quel che è certo, salvo incidenti di percorso, è che si punta a un addio consensuale e che l'imprenditrice non ha più alcuna intenzione di "mercanteggiare" con il rapper: si accollerebbe le spese per il mantenimento dei figli che, ovviamente, terrà con sè e che lui potrà vedere a week-end alterni.

Dunque la presunta discussione sull'assegno di mantenimento, se mai c'è davvero stata, sarebbe superata. L'importante per lei è chiudere la partita il prima possibile. Anche perché ora, tra l'altro, dovrà affrontare e superare lo scoglio dell'indagine, chiusa ieri, in cui l'influencer risponde di truffa aggravata.



