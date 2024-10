Foibe, scoperto pannello in memoria di Cossetto e Strukelj

E' stato scoperto questo pomeriggio un pannello dedicato alla memoria di Norma Cossetto e di Milojka Strukelj. Il pannello si trova nei pressi del liceo classico, che fu da entrambe frequentato durante il loro percorso di studi.

L'iniziativa, organizzata da Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e dal Comune di Gorizia, cade in occasione dell'81/o anniversario del martirio di Norma Cossetto, istriana, torturata, violentata e gettata in una foiba dai partigiani jugoslavi, nel 1943, nei pressi di Villa Surani, in Istria.

Norma Cossetto il 9 dicembre 2005 è stata insignita della medaglia d'oro al merito civile alla memoria.

Milojka Strukelj fu una partigiana e antifascista slovena.

Nel 1941 aderì alla Resistenza jugoslava come attivista giovanile, ma fu arrestata dagli italiani. Dopo un periodo in varie carceri italiane, si riaggregò alla Resistenza e iniziò a frequentare la scuola del Partito comunista a Cerkno. Il 27 gennaio la scuola fu attaccata dalle truppe tedesche e da queste Milojka fu uccisa.



