Uccisa per errore a Roma, nuovo arresto per l'omicidio Ciurleo

Nuovo arresto per l'omicidio di Caterina Ciurleo, colpita per errore con un proiettile mentre era in auto con un'amica alla periferia di Roma lo scorso 23 maggio.

La Squadra Mobile della Questura di Roma, coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, nel pomeriggio ha eseguito un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un ventottenne italiano. E' accusato di di aver ordinato l'agguato dal quale è scaturito l'omicidio dell'anziana in via Don Primo Mazzolari, in zona Ponte di Nona.

L'attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile aveva da subito fatto emergere che la vittima non fosse il reale bersaglio dell'agguato in quanto i colpi, almeno 5 calibro 9, erano stati esplosi in direzione di un'altra vettura che si trovava sulla stessa carreggiata percorsa dalla deceduta.

Per la morte della donna a luglio erano stati arrestati un ventiquattrenne di origini romene e di un ventitreenne di origini peruviane, individuati come gli occupanti della Fiat 500 rossa dalla quale erano stati esplosi i proiettili.



