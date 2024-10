Nevicate sulle Dolomiti venete, 40 centimetri in quota

Sono continuate nella notte le nevicate sulle Dolomiti bellunesi, anche solo a quote medio-alte. Nelle ultime 24 ore il manto fresco ha raggiunto un accumulo che va dai 15 ai 40 centimetri nelle stazioni sopra i 2.000 metri, come Ra Valles, in zona Cortina, o Casera Doana, al confine tra Cadore e vallata di Sauris. La cima che presenta il maggior innevamento, oltre i 40 centimetri, è quella del Monte Rite (2.160) di Cibiana, nella valle del Boite.

Paesaggio già invernale in quota, non nei fondovalle. La perturbazione che continua ad interessare la regione ha portato al momento solo pioggia a Cortina e nelle stazioni sotto i mille metri di altitudine, così come sulla pianura veneta. Le temperature sono crollate ovunque: nelle città le minime si sono portate intorno ai 10 gradi. Nelle aree montane il termometro è poco al di sopra degli zero. Il dato più basso spetta alla cima della Marmolada, con -7.



