Neonati morti, il 15 ottobre l'udienza al Riesame per Chiara

E' stata fissata per il 15 ottobre l'udienza al Riesame di Bologna per Chiara Petrolini, 21enne accusata da Procura e carabinieri di Parma di omicidio e soppressione di cadavere, dopo il ritrovamento di due neonati morti e sepolti nel giardino della casa di famiglia a Vignale di Traversetolo.

La giovane è agli arresti domiciliari dopo l'ordinanza emessa dal Gip il 19 settembre, ma la Procura ha fatto appello, chiedendo la custodia cautelare in carcere.

Secondo quanto ricostruito sin qui dalle indagini, la giovane ha partorito (dopo gravidanze tenute nascoste a tutti, compresi familiari ed ex fidanzato e padre dei neonati) due bambini, uno a maggio 2023 e uno ad agosto 2024.

La Procura aveva già chiesto il carcere, ma il gip aveva ritenuto sufficienti i domiciliari, con il divieto di comunicare con persone diverse da coloro che vivono con l'indagata (i genitori e il fratello minore), anche in ragione del controllo che sarebbe stato fatto dai familiari conviventi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA