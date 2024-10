Maltempo in Fvg, a Trieste raffiche di Bora fino a 111 km orari

Raffiche di Bora fino a 111 km orari sono state registrate a Trieste nella notte a causa dell'ondata di maltempo. Sono un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco portati a termine da ieri pomeriggio per richieste riconducibili al forte vento, tra cui la rimozione di alberi caduti. Alle 7.30 erano ancora una ventina le richieste di intervento da evadere.

Nella notte i vigili del fuoco hanno operato con 5 squadre e un'autoscala del Comando provinciale di Trieste e una squadra giunta in supporto dal Comando di Udine.

Nelle ultime 24 ore - spiega la Protezione civile - sulla regione si sono registrate piogge intense ed estese, con valori compresi fra 50 e 90 mm su gran parte del territorio. Sulla costa e localmente sulle Prealpi Carniche sono stati registrati i valori più elevati, con 125 mm a Fossalon di Grado (Gorizia), 108 mm a Piancavallo (Piancavallo) e 99 mm a Lignano Sabbiadoro (Udine). Dalle prime ore di oggi le piogge sono state più attenuate.

Ieri sera e nella notte la Bora ha continuato a soffiare forte su Trieste, in calo poi nelle ultime ore, con raffiche intorno ai 90 km orari. Anche in quota è stato registrato vento molto forte, con valori simili sulle vette delle Alpi e Prealpi Carniche; a Podnanos in Slovenia vicino al confine le raffiche di Bora hanno toccato i 133 km orari. Sulla zona montana è caduta la neve sopra i 1400-1500 metri circa, fino a 1200 metri nel Tarvisiano, più abbondante in quota oltre i 1600 metri circa.

Alla sala operativa regionale della Protezione civile sono pervenute segnalazioni relative ad alberi caduti nei comuni di Muggia, San Dorligo, Cormons e alla chiusura della strada SR-PN 22 della Val Cosa nel comune di Clauzetto. I fiumi sono monitorati. Nelle ultime ore il Livenza ha superato il livello di guardia a 3,69 metri, il Tagliamento era a 2,50 metri e il Vipacco ha superato i 4,72 metri.



