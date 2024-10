La Puglia dei record verso la virata sul turismo di alta gamma

Il trend di crescita del settore turistico in Puglia sembra non conoscere battute d'arresto: se il 2023 ha visto arrivare nella regione 16,8 milioni di visitatori, +4,4% sul 2022, generando un valore di 4,8 miliardi di euro, le stime di preconsuntivo per il 2024 vedono un aumento di circa il 2,2% rispetto al 2023, toccando quota 17,2 milioni di presenze e 4,9 miliardi di euro di valore aggiunto della filiera turistica, ovvero il 4,7% del totale nazionale. Prosegue anche l'aumento delle presenze internazionali, con una crescita del 4,1% sull'anno scorso.

I dati, resi noti nei giorni scorsi dal rapporto di Srm-Centro Studi collegato a Intesa Sanpaolo, fotografano una regione altamente appetibile per i turisti, aprendo le porte, secondo alcuni operatori del settore, ad un adeguamento dei servizi offerti rispetto agli standard richiesti a livello internazionale.

"Il vero obiettivo è trasformare questa crescita in una strategia di settore sostenibile - commenta Alessandro Stivala, direttore del beach club Le Cinque Vele di Pescoluse, in Salento - offrendo ai visitatori esperienze di alta gamma che li facciano innamorare del territorio e li spingano a tornare. Non basta migliorare singolarmente i servizi offerti, ma è necessario unire le forze per creare un sistema che permetta alle strutture di alta gamma di lavorare insieme sotto un unico marchio distintivo. Questo marchio sarà una garanzia di qualità per tutte le strutture aderenti, che dovranno soddisfare gli standard richiesti, in modo che il visitatore percepisca un'esperienza omogenea e di alto livello in ogni fase del suo soggiorno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA