Incendio a Malagrotta nel 2023, in nove a rischio processo

La Procura di Roma ha chiuso le indagini relative incendio scoppiato alla vigilia del Natale 2023 all'impianto per lo smaltimento dei rifiuti di Malagrotta.

Nove le persone che rischiano di finire sotto processo per l'accusa di incendio colposo. Si tratta di 7 addetti alla ditta di vigilanza e due responsabili della gestione del tmb, in amministrazione giudiziaria dall'estate 2018. Secondo l'accusa gli addetti alla vigilanza non avrebbero controllato i monitor di sorveglianza lasciando che il fuoco si propagasse "in modo incontrollato".

Per i responsabili della gestione dell'impianto invece l'accusa riguarda il fatto che le balle di rifiuti speciali non erano state posizionate in maniera appropriata.



