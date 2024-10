Operazione anti-camorra a Napoli, ordinanza per 60 persone

Una ordinanza di custodia cautelare in carcere per 60 persone è in corso di esecuzione stamane nella zona orientale di Napoli da parte di circa 350 agenti della Polizia di Stato. Le accuse vanno dall'associazione di stampo mafioso al tentato omicidio, dall'estorsione al traffico di droga. Nel mirino i clan De Micco e De Martino. La misura è stata emesa dal gip del tribunale partenopeo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. I particolari verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa convocata per le 10.30 dal procuratore Nicola Gratteri.



