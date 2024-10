Detenuto tenta di evadere dal carcere a Cagliari, bloccato

Mentre i poliziotti perquisivano altri detenuti, ha tentato di scavalcare una recinzione nel tentativo di evadere, ma è stato bloccato. È accaduto nel carcere di Cagliari-Uta, nel corso di un'operazione in cui sono stati sequestrati tre telefoni cellulari introdotti all'interno del penitenziario. A renderlo noto è il segretario generale della Uil Pa Polizia penitenziaria, Michele Cireddu.

"La Polizia Penitenziaria di Uta ha saputo garantire un sacrificio immane nell'organizzare e mettere in atto una perquisizione straordinaria che ha interessato ogni angolo dell'Istituto - spiega il sindacalista -. L'esito è stato positivo perché il ritrovamento dei tre cellulari abilmente occultati nelle camere detentive non è stato di certo casuale".

Poi il tentativo di evasione: "Un detenuto che si trovava nel cortile passeggi - racconta Cireddu - ha scavalcato il muro con l'intento di evadere, ma è stato immediatamente fermato dagli agenti allertati dall'addetto al controllo dei cortili, a conferma che la soglia di attenzione era massima".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA