Arrestato il presidente della Provincia di Salerno

E' finito stamane in carcere Franco Alfieri, attuale sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno, esponente del Pd. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali nei confronti suoi e di altri cinque indagati cui risultano contestati a vario titolo i reati di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. E' stata disposta la custodia domiciliare nei confronti di Vittorio De Rosa ed Alfonso D'Auria, rispettivamente legale rappresentante e procuratore speciale della Dervit spa, di Elvira Alfieri, legale rappresentante della Alfieri Impianti S.r.l. nonché sorella del sindaco, di Andrea Campanile, dipendente del comune di Capaccio facente parte dello staff del sindaco, e di Carmine Greco, responsabile tecnico del comune di Capaccio nonché RUP dei procedimenti che riguardano le contestazioni.

Si è proceduto anche al sequestro, nella forma diretta e per equivalente, di un importo superiore ai 543mila euro. Le indagini, condotte dal Gruppo della Guardia di Finanza di Eboli e dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno riguardato alcune procedure di affidamento di lavori e, in particolare, quella relativa all'intervento di adeguamento, ampliamento e efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione a Capaccio Paestum e quella relativa ai lavori di adeguamento dell'illuminazione stradale del Comune, con l'uso di led e sistemi automatici di telegestione del flusso luminoso. Entrambe le gare, bandite dal Comune, sono state vinte dalla Dervit Spa.

Secondo la ricostruzione accusatoria, gli indagati a vario titolo si sarebbero spesi per favorire l'azienda nella aggiudicazione dei lavori.



