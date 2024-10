'Turisti andate a casa', sfregio sulle Tre Cime di Lavaredo

Una scritta "Tourists go home", turisti tornatevene a casa, è stata scoperta sul grande masso di dolomia nel quale erano state scoperte due impronte di dinosauro, sul versante meridionale delle Tre Cime di Lavaredo.

La zona - riferisce il Corriere delle Alpi - è a metà strada tra il rifugio Auronzo e il rifugio Lavaredo. La scoperta dello sfregio è stata fatta da Moreno Pesce, alpinista e atleta paralimpico di origine veneziana. Pesce ha scoperto la scritta durante una camminata di allenamento e ha diffuso un video nel quale sottolinea che "per le Tre Cime è un risveglio non bello".

La roccia con le impronte è posizionata verticalmente lungo il sentiero. Sono orme di Eubrontes, un carnivoro molto possente simile all'Allosauro, risalente al Triassico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA