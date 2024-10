Torna l'allerta arancione per le piogge in Romagna

Dopo l'alluvione della settimana scorsa, la Romagna è di nuovo in allerta per le piogge: domani, infatti, tutta l'area orientale della Regione (le province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e la costa ferrarese) sarà in allerta arancione per i temporali previsti nella zona, che si abbatteranno su un terreno già saturo di acqua.

Le piogge, domani, sono previste su tutta l'Emilia-Romagna, ma saranno più intense, soprattutto a partire dal pomeriggio, sull'Appennino centro-orientale e sulla pianura romagnola.

Attenzione massima ai livelli dei fiumi e alle frane in montagna.



