Piantedosi, G7 Interni un incontro di fondamentale importanza

In occasione del G7 dei ministri dell'Interno, il titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, ha incontrato in prefettura ad Avellino i sindaci della provincia.

"Questo summit rappresenta un incontro di fondamentale importanza per confrontarci con i nostri partner internazionali ed affrontare insieme le sfide legate alla sicurezza". È quanto ha dichiarato Piantedosi che ha poi aggiunto: "Sono grato per la collaborazione che ognuno di voi ha dato per l'organizzazione di questo evento che rappresenta anche una preziosa occasione per far conoscere le bellezze e le eccellenze dell'Irpinia"



