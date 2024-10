Crollo dopo fuga di gas, trovato il corpo del disperso

E' stato trovato stamani il corpo dell'uomo disperso a Gallio (Vicenza) sotto le macerie della casa crollata a causa di un'esplosione provocata da una fuga di gas.

Si tratta di Luigi Rossato, medico in pensione, che abita nella villetta assieme alla moglie e due figli. La donna si trovava fuori casa, mentre uno dei due figli è stato leggermente ferito ma è stato estratto dalla casa. Del padre, che si sarebbe trovato in uno dei piani superiori, non vi sono ancora tracce.

Lo scoppio e il crollo sono avvenuti alle 17.00 di ieri, dopo che un escavatore aveva tranciato una tubazione del metano di media pressione.



