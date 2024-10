Uno scuolabus si ribalta nel Materano, solo feriti lievi

A causa dello scontro con un'automobile, a Policoro (Matera) un bus scolastico, con a bordo dieci ragazzi delle scuole medie, si è ribaltato: nessuno è rimasto ferito in maniera grave. Per precauzione, gli studenti, l'autista, che ha 64 anni, e un'accompagnatrice, sono stati trasportati dal 118 Basilicata soccorso in ospedale.

Sull'incidente stanno facendo indagini, la Polizia municipale, la Polizia stradale e i Carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.



