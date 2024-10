Inchiesta ultrà, il comune di Milano vuole vedere gli atti

"Abbiamo fatto come Comune un accesso agli atti perché vogliamo sapere se ci sono aspetti che possono riguardare noi come soggetti che hanno avuto un danno', dice il sindaco di Milano Sala, commentando l'inchiesta che ha coinvolto con 19 arresti i vertici delle Curve di Inter e Milan. 'Molto male quello che è successo, molto bene però quello che sta facendo la Procura. È chiaro che è una situazione che va raddrizzata rapidamente perché era nell'aria che c'era qualcosa che non andava. Di fatto stiamo affidando qualcosa che è nostro, cioè lo stadio, a qualcun altro. Dobbiamo sapere se questo qualcun altro è in condizione di gestirlo. Il Comune per questo è parte in causa, e quel qualcuno ora deve dimostrare, come dicono i pm, di poter gestire', aggiunge il sindaco facendo riferimento a Inter e Milan che sono chiamate in causa nell'inchiesta.

Da un'intercettazione di un dialogo tra Marco Ferdico, capo ultrà interista, e Massimiliano Silva, dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria, agli atti dell'inchiesta della Dda di Milano sugli ultrà delle curve di Milan e Inter, emerge "il timore che dietro le quinte ci fossero velate indagini giudiziarie, riservatamente apprese da Cameruccio", Senior Security Manager del club nerazzurro, "grazie alle sue conoscenze". Lo segnala il gip Domenico Santoro in un capitolo delle quasi 600 pagine dell'ordinanza cautelare.

Ferdico e Silva, a fine luglio del 2023, come risulta dagli atti, parlavano della "problematica ancora irrisolta degli abbonamenti al secondo anello verde, svincolati dagli Irriducibili", gruppo estromesso a suon di intimidazioni, "e reclamati dal direttivo" della curva nord. Sulla possibilità che Ferdico e i suoi si accaparrassero quegli abbonamenti (una "battaglia" per averli, si legge) per gestirli, e quindi incassare, pendeva "il diniego di Cameruccio". Ferdico: "io gli ho accennato (a Sala, altro dirigente nerazzurro, ndr) un discorso a dire 'ma c'è qualche problema extra?'... senza che entriamo nei dettagli come mi avevi fatto, tra virgolette, intendere tu (...) per Claudio (Sala, ndr) non ci sono problemi, per la Digos non ci sono problemi, per il direttore (Marotta, ndr) ti avevo detto che non ce n'erano problemi perché aveva parlato Claudio e io ti ho detto 'io non lo so se Cameruccio parla con altri uffici di un livello superiore', questo è quello che ti ho detto".

Uno "scambio di battute", secondo il gip, che "non ha lasciato spazio a diverse interpretazioni", sul fatto che potessero essere circolate informazioni sulle indagini in corso, "tant'è che Ferdico, di fronte all'ipotesi di una prossima conferma di rifiuto da parte di Marotta e Cameruccio" sulla questione abbonamenti, "ha avvertito Silva che in quel caso avrebbe preteso delle motivazioni". Ferdico a Silva: "se poi Marotta dà l'ok siamo salvi, se invece Marotta non dà l'ok ci deve spiegare Cameruccio il perché no, almeno avere una spiegazione e dire ok no, ma perché'".

Accuse di associazione a delinquere con aggravante mafiosa. Fra i coinvolti capi delle due tifoserie e il bodyguard di Fedez. Diciannove arresti, 'estorsioni, clan e violenze'. Figc chiede gli atti (ANSA) Giudici, Drughi 'cupola' che faceva pressioni sulla Juve - Il gruppo ultras dei Drughi Bianconeri ha portato avanti, fra il 2017 e il 2018, una "strategia" consistente in un "braccio di ferro con la Juventus finalizzato a tenere sotto scacco la società e costringerla a concedere delle utilità non dovute". Così la corte di appello di Torino spiega, nelle motivazioni della sentenza, le cinque condanne (la più alta a 8 anni) inflitte lo scorso aprile ad alcuni esponenti della tifoseria organizzata bianconera. Per la prima volta è stata riconosciuta la sussistenza del reato di associazione per delinquere: i giudici hanno definito il vertice dei Drughi "una cupola". Il processo era nato dopo una denuncia presentata dalla Juventus.







