Le forze israeliane entrano nel Libano 'Attacchi mirati e limitati'

06:30

Il capo del Pentagono, Lloyd Austin, ha avuto una conversazione telefonica con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, durante la quale hanno discusso le operazioni israeliane e dello smantellare l'infrastruttura di attacco lungo il confine così che Hezbollah non possa condurre attacchi stile 7 ottobre fra le comunità del nord di Israele.

Austin "ha riaffermato che la soluzione diplomatica è necessaria per assicurare che i civili possano tornare in sicurezza nelle loro abitazioni", si legge in una nota nella quale si precisa che il capo del Pentagono e Gallant hanno parlato delle "serie conseguenze per l'Iran nel caso in cui decidesse di lanciare un attacco diretto contro Israele".