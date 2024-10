Feltri: 'Eletto da popolo, non da 4 deficienti. Non mi dimetto'

"Devo chiedere scusa di che cosa? Io ho le mie opinioni. Perché mi dovrei dimettere? Sono stato eletto dal popolo, non da quei 4 deficienti". Così il giornalista e consigliere regionale lombardo di FdI Vittorio Feltri dopo la discussione in Consiglio regionale sulle sue affermazioni sui ciclisti e la richiesta di dimissioni delle opposizioni.

"Lo trovo molto divertente, questi imbecilli si divertono a distorcere le mie parole. Io ho solo detto che le ciclabili sono una iattura per Milano, basta vedere il numero degli incidenti che ci sono stati" ha aggiunto Feltri.

Insomma, "non mi sembra di aver scoperto l'acqua calda. Ogni volta che succede un incidente mi auguro che il Comune tolga le piste ciclabili" ha concluso Feltri.



