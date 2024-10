Una casa di tre piani è crollata per uno scoppio probabilmente causato da una fuga di gas a Gallio, sull'altopiano di Asiago (Vicenza). Una persona risulta al momento dispersa. Non si conosce al momento se ci sono vittime o feriti. Ancora da capire l'entità di quanto accaduto.

Sul posto sono giunti i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco con diverse squadre e anche l'unità speciale di Mestre per il soccorso di persone sotto le macerie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA