Ciclisti al Pirellone chiedono le dimissioni di Vittorio Feltri

Un centinaio di ciclisti si è presentato questa mattina sotto Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, per chiedere le dimissioni del consigliere di FdI Vittorio Feltri, dopo le sue dichiarazioni sui ciclisti che, aveva detto il giornalista, "mi piacciono solo quando vengono investiti".

Il centrosinistra ha anche depositato una mozione urgente per chiedere le dimissioni di Feltri: "Le sue parole - ha detto il capogruppo Pd in Lombardia Pierfrancesco Majorino - sono un insulto a chi non c'è più e a chi a sofferto".

Erano presenti anche altri consiglieri regionali dem insieme con la segretaria lombarda, la deputata Silvia Roggiani. Al presidio, tra gli altri, c'erano anche Paola Pizzighini e Paola Pollini del M5s, Luca Paladini del Patto Civico e Paolo Pozzi, padre di una vittima della strada. I ciclisti hanno messo per terra delle bici davanti al Pirellone.



