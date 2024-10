Aggrediscono e scippano collanina a 15enne in metro Roma, presi

Hanno aggredito e rapinato della collanina un quindicenne mentre andava a scuola. Per questo i carabinieri della stazione Centocelle hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto d'iniziativa 4 giovani cittadini egiziani - tre 18enni e un 19enne tutti senza fissa dimora e con precedenti, per rapina aggravata in concorso.

La mattina del 25 settembre scorso all'interno della stazione Mirti della metro C un 15enne, mentre si stava recando a scuola, era stato avvicinato da un gruppo di giovani che, dopo averlo colpito con calci e pugni, gli aveva strappato dal collo la catenina in oro per poi dileguarsi. Il ragazzo, che per fortuna non ha riportato ferite, aveva poi allertato il 112 e sul posto erano intervenuti i carabinieri della stazione Centocelle che da subito hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

Grazie alla dettagliata descrizione fornita dal 15enne e all'attenta analisi dei video delle telecamere degli impianti di videosorveglianza della metro è stato possibile dare un volto ai 4 giovani che, appena qualche ora dopo, sono stati poi individuati in piazza dei Mirti e riconosciuti anche grazie allo stesso abbigliamento indossato.

Gli indagati sono stati inoltre riconosciuti dalla vittima ad esito di individuazione fotografica e sottoposti al fermo di indiziato di delitto, di iniziativa. I militari hanno anche ritrovato la collanina in oro rubata che è stata restituita al 15enne. I quattro sono stati portati nel carcere di Rebibbia dove il Tribunale di Roma ha convalidato il fermo e disposto per loro la permanenza in carcere.



