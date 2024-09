Strage a Nuoro: domani ultimo saluto e lutto cittadino

Si svolgeranno domani, martedì 1 ottobre, i funerali delle quattro delle vittime della strage familiare, avvenuta a Nuoro la mattina del 25 settembre per mano di Roberto Gleboni, l'operaio forestale di 52 anni morto poi suicida a casa della madre 84enne, rimasta ferita alla testa.

E per domani a Nuoro è stato proclamato il lutto cittadino.

Dopo le autopsie, svolte tra sabato e domenica dal medico legale Roberto Demontis e il suo staff, tutte le salme sono state messe a disposizione per la celebrazione dei funerali.

La messa per Paolo Sanna, il vicino di casa di 69 anni ucciso nel pianerottolo dopo la strage familiare, verrà officiata domani mattina, alle 11, nella Cattedrale dal parroco don Giovanni Chessa.

I funerali delle altre tre vittime - Giuseppina Massetti, 43 anni, Martina e Francesco Gleboni, di 25 e 10 anni, moglie e figli dell'operaio forestale - si terrano nel pomeriggio, alle 15.30, nella parrocchia di San Domenico Savio dal parroco don Stefano Saba.

Nessuna cerimonia funebre è prevista, invece, per l'omicida-suicida che sarà tumulato in forma privata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA