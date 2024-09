E' durata oltre quattro ore l'audizione in Procura, a Roma, per l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. In base a quanto si apprende i pm capitolini, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi che ha preso parte all'atto istruttorio, hanno convocato Sangiuliano per chiarire alcuni aspetti della denuncia presentata a carico dell'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, ora indagata per minaccia a corpo politico dello stato e lesioni aggravate.





