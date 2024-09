Piantedosi, per fine anno a Bologna decine di agenti in più

Entro fine anno a Bologna le forze dell'ordine saranno rinforzate di alcune decine di unità e nei prossimi giorni arriveranno ordinanze contingibili e urgenti per far fronte alla criminalità nella zone più critiche del capoluogo emiliano. È quanto emerge dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in Prefettura, a cui ha preso parte anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi col sottosegretario Nicola Molteni.

"Abbiamo deciso essenzialmente quella che era già una programmata destinazione qui di risorse aggiuntive: per le prossime settimane in via straordinaria, ma poi anche stabilmente - ha detto Piantedosi - Abbiamo, polizia di Stato e carabinieri, diverse migliaia di agenti in uscita dai corsi entro fine anno. Quindi Bologna avrà la sua parte significativa di destinazione di nuove risorse".

Oltre a questo, nell'ottica di "ridefinire il piano di controllo del territorio", si è deciso "di anticiparlo anche con provvedimenti straordinari, con ordinanze contingibili e urgenti, quelle che in passato furono già adottate in questa città nella zona della Montagnola".

Questo per dare strumenti "non solo in termini di prevenzione e repressione dei reati ma anche di evitare stazionamenti pericolosi" Dall'1 gennaio 2023 al primo semestre 2024, spiega Piantedosi, a Bologna sono stati assegnati oltre 800 tra agenti di polizia e carabinieri, a coprire il turnover. Ora si punta a "creare un trend positivo", cioè ad avere "più persone immesse rispetto a quante vanno in pensione. Io credo che già a fine anno sarà nell'ordine di qualche decina di unità".



