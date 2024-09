Maxi tamponamento dopo assalto a portavalori in Puglia, 4 feriti

(v. 'Sventato assalto a portavalori in Puglia...' delle 09:25) Un maxi tamponamento che ha coinvolto almeno sette mezzi, tra cui auto e camion, si è verificato in seguito alla tentata rapina a un furgone portavalori che è avvenuta questa mattina sulla strada statale 16 bis, nel tratto compreso tra Barletta e Margherita di Savoia.

Nel tamponamento, che ha causato problemi alla viabilità, quattro persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale del 118 che le ha trasportate all'ospedale Dimiccoli di Barletta. Tre feriti sono stati classificati come codici gialli, un altro come rosso, ma le loro condizioni sono buone.

La strada in direzione nord è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco.



