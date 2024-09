Brucia un'azienda a Chieti, 'tenere chiuse le finestre'

Dopo l'emergenza incendio nella ditta di solventi a Scerne di Pineto (Teramo), un altro rogo, secondo le prime informazioni di vaste proporzioni, sta interessando un'azienda in Abruzzo. Sta bruciando, infatti, una ditta che produce materie plastiche nella zona industriale di Chieti scalo.

Altissime le fiamme, visibili anche a distanza, così come la colonna di fumo nero che si alza dall'area. Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, sta raggiungendo la zona e, in attesa di notizie più precise, invita la popolazione a tenere le finestre ben chiuse. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del Comando provinciale, che hanno chiesto anche il supporto dei colleghi di Pescara.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA