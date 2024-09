Incidenti stradali:morto 50enne a Vibo Valentia, grave il figlio

Un uomo di 50 anni é morto ed il figlio tredicenne é rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale accaduto nel tratto in cui la statale 18 attraversa la città di Vibo Valentia.

La vittima era alla guida di una moto, sulla quale viaggiava anche il figlio e che per cause in corso d'accertamento si è scontrata co un furgone.

Il cinquantenne é deceduto sul colpo, mentre il figlio, che ha riportato lesioni in varie parti del corpo, é stato portato con l'elisoccorso nell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, dove è stato ricoverato con prognosi riservata.



