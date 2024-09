Oggi manifestazione precari davanti agli Uffici scolastici

La Flc Cgil esprime il suo sostegno all'iniziativa promossa dagli insegnanti precari che hanno superato il concorso PNRR 2023, che oggi pomeriggio manifesteranno davanti agli Uffici Scolastici Regionali delle principali città italiane.

La Flc Cgil Roma e Lazio sarà al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori che si riuniranno presso la sede dell'USR Lazio in via Frangipane 41. I docenti in questione - spiega il sindacato - hanno superato la selezione del concorso 2023 eppure si trovano ancora esclusi. "Una mobilitazione nazionale che ha l'obiettivo di ottenere il riconoscimento delle competenze di chi ha superato le prove concorsuali, chiedendo la pubblicazione di graduatorie di merito trasparenti e la fine dell'incertezza lavorativa. I partecipanti, e il sindacato a sostegno, richiedono un sistema equo e dignitoso, che valorizzi il lavoro degli insegnanti, senza trattarli come numeri in graduatorie opache o strumenti di profitto per enti privati.

Coerentemente con la propria azione sindacale, dunque, la FLC condivide le ragioni della protesta, sostiene le iniziative di mobilitazione in corso e si impegna a intraprendere tutte le strade possibili per ottenere un piano di reclutamento che risponda alle legittime aspettative dei docenti "in sospeso" e al bisogno di stabilità della scuola italiana", conclude la Flc Cgil.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA