Uds, 'con nuovo voto condotta si rafforza cultura autoritaria'

"Nella giornata di ieri è stato approvato il disegno di legge sul voto in condotta voluto dal ministro Valditara, che andrà a cambiare i criteri per il voto in condotta ed andrà ad introdurre la possibilità di multe e punizioni più aggressive nelle scuole. Come denunciamo da mesi, questa riforma mira a rafforzare una cultura autoritaria e punitiva - afferma Tommaso Martelli, coordinatore nazionale Unione Degli Studenti - La possibilità di bocciare o rimandare anche per violazioni del regolamento rende ora il voto in condotta qualcosa che può essere usato come ulteriore strumento repressivo nelle nostre scuole, soprattutto considerando l'ampia discrezionalità di questa valutazione".

Una delle criticità, per l'Uds, "è nella volontà, affermata dallo stesso ministro, di imprimere una svolta autoritaria nel sistema d'istruzione, e questo verrà fatto nel concreto limitando la possibilità degli studenti di manifestare dissenso in quanto ciò potrebbe incidere sulla loro valutazione finale".

"Crediamo che nella scuola bisogna piuttosto immaginare nuovi strumenti didattici e valutativi che scardinino la gerarchia tra insegnante e studente per creare un clima di maggiore serenità e confronto e per renderci partecipi del processo valutativo e restituendoci un reale feedback", continua Francesco Valentini, responsabile della comunicazione dell'UDS "Pensiamo che ogni forma di punizione, soprattutto quelle che implicano un allontanamento dalla comunità scolastica, non rappresentino una misura formativa, ma anzi che vadano a creare l'effetto opposto, discriminando sempre chi evidentemente vive già una condizione di malessere e che quindi necessiterebbe di un percorso che passi attraverso la collettività, non l'esclusione" conclude Martelli.



