Strage a Nuoro, preside scuola di Francesco 'cuore a pezzi'

"Sgomenti con il cuore a pezzi.

Francesco amore nostro" sono le parole che affida a Facebook la preside della scuola elementare di Monte Gurtei a Nuoro, Graziella Monni, dove Francesco Gleboni - ucciso ieri dal padre che ha compiuto una strage familiare ammazzando anche la moglie e la sorella di Francesco - frequentava il quinto anno: esprime così lo stato d'animo dell'istituto di fronte a una tragedia immane che ha mietuto cinque vittime.

"Francesco era un amore di bambino, tranquillo educato corretto e solidale con i compagni, tutti sconvolti e addolorati per la tragedia che è successa - spiega all'ANSA la dirigente scolastica - Non c'è mai stato nessun sentore di qualcosa che non andava nel bambino o nella sua famiglia".

"Come scuola ci stiamo occupando dei compagni di Francesco che ieri e oggi sono in lacrime, ci occupiamo di supportare i ragazzi e le loro domande: l'ingiustizia della morte del loro compagno e il come sia stato possibile che il padre lo abbia potuto uccidere, insieme alla madre e alla sorella e a un vicino di casa, prima di colpire alla testa l'anziana madre e suicidarsi lui stesso".

Un orrore a cui è sopravvissuto solo il fratello 14enne di Francesco: "Sul banco del piccolo studente arrivano le letterine dei compagni che cercano in questo modo di elaborare il lutto supportati dagli insegnanti che faranno tutto il possibile per aiutarli in questo difficile momento", conclude la dirigente scolastica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA