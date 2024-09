Scomparsa da una settimana, 42enne trovata morta in una villetta

Il corpo di una donna, scomparsa da casa da venerdì scorso, è stato trovato nella tarda mattinata di oggi a Viadana (Mantova) dove era arrivata da Parma giovedì scorso per un colloquio di lavoro. I carabinieri hanno sentito a lungo in caserma un uomo che potrebbe fornire notizie su Maria Campai, 42 anni, di nazionalità romena. Il cadavere è stato rinvenuto nel giardino di una villetta nel centro di Viadana, a poca distanza dal luogo dove l'amico l'aveva accompagnata e lasciata, con l'accordo di andarla a riprendere appena lei gli avesse telefonato. La donna da quel momento non aveva, però, più dato notizie di sé e la sorella, con la quale abitava a Parma da qualche tempo, si era rivolta alle forze dell'ordine, che avevano fatto scattare le ricerche.



