Incidenti dopo derby Genova, 15 contusi e due fermati

Sono 15 le persone ferite, in modo lieve, dentro e fuori lo stadio Ferraris per i tafferugli e gli scontri durante il derby di Coppa Italia di Genova tra Genoa e Sampdoria. Si tratta di ferite lievi per traumi e contusioni.

Uno dei contusi sarebbe stato colpito di striscio da un fumogeno lanciato da un ultrà.

Durante i disordini due ragazzi sono stati fermati dalla polizia in un vicolo di viale Ansaldo dove un gruppo di ultras incappucciati si erano nascosti dopo avere ha dato il via agli scontri. Gli agenti, in tenuta antisommossa, li hanno inseguiti per le stradine laterali. Trovati e sequestrati alcuni bastoni e una catena usati come armi.

Blocchi stradali delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa si sono protratti oltre la mezzanotte in diverse zone intorno allo stadio per evitare che i tifosi delle due squadre venissero ancora a contatto tra loro.



