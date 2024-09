Evacuato Tribunale Pesaro, ipotesi malfunzionamento antincendio

Evacuato il Tribunale di Pesaro nella mattinata di oggi: l'ipotesi è che si sia verificato un malfunzionamento del sistema antincendio che intorno alle ore 8 ha causato l'attivazione del sistema di spegnimento con conseguente fuoriuscita di fumo, rendendo così necessaria la temporanea evacuazione dell'edificio.

Attualmente è in corso l'intervento dei vigili del fuoco al fine di mettere in sicurezza il tribunale, completare gli accertamenti e far defluire il fumo, ripristinando così l'agibilità di tutti i locali della struttura.

Per questo motivo, in questi frangenti, è stato vietato l'accesso delle persone al tribunale per ragione di sicurezza fino alle ore 14, salvo ulteriori impedimenti. Sospese di tutte le udienze, attività giurisdizionali e amministrative fino alle ore 14. Le udienze che si sarebbero dovute svolgere nella mattinata saranno rinviate, con date che saranno stabilite dagli appositi giudici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA