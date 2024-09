Barche a vela rovesciate tra Marche e Emilia Romagna, salvati

Due barche a vela rovesciate improvvisamente e cinque persone salvate. E' il bilancio di due distinte e simultanee operazioni di soccorso in mare coordinate dalla Guardia Costiera di Ancona nel pomeriggio tre Emilia Romagna e Marche.

Il primo incidente è avvenuto al largo di Montemarciano (Ancona) dove una imbarcazione a vela, con a bordo un adulto e un ragazzino di 12 anni, si è rovesciata: l'attività di soccorso è stata condotta congiuntamente dalla Guardia Costiera di Ancona e da un mezzo dei Vigili del Fuoco, i due naufraghi sono stati salvati.

Stesso esito positivo, con il salvataggio delle tre persone, ha avuto il naufragio di un'altra barca a vela al largo di Porto Garibaldi (Ferrara): in questo caso è intervenuta una Motovedetta della Guardia Costiera di Ravenna. Al momento, sottolinea la Guardia Costiera, "la priorità è stata rappresentata dalla salvaguardia della vita ma nei prossimi giorni i militari indagheranno sulle cause che hanno determinato i sinistri".



