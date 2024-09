Ragazza uccisa per errore, furto nel club della sparatoria

Un furto è stato computo all'interno del club 'Bahia' di Molfetta dove nella notte tra sabato e domenica scorsi è stata uccisa per errore in una sparatoria la giovane Antonia Lopez. A quanto si è appreso, i ladri sono entrati in cucina e negli uffici amministrativi ma non hanno violato i sigilli dell'area della discoteca che è sotto sequestro. Per l'omicidio è in carcere e ha confessato il 21enne Michele Lavopa, che ha ammesso di aver sparato con l'intenzione però di colpire non la ragazza ma Eugenio Palermiti, ventenne nipote del capoclan del quartiere Japigia di Bari che era con lei e che è rimasto ferito in modo lieve.





