Prof torna a scuola dopo 550 giorni assenza, ma è licenziato

Si è presentato l'altro ieri all'istituto scolastico dove lo aspettavano da quasi tre anni, ma dopo 550 giorni di assenza non l'hanno neanche fatto entrare: il prof assenteista, un docente di diritto, era già stato licenziato.

E' accaduto in un istituto superiore di Treviso.

L'insegnante, un 60enne della provincia di Taranto, in classe non l'avevano praticamente mai visto. Immesso in ruolo a tempo indeterminato dal 2011, aveva accumulato negli anni assenze per 550 giorni totali: il primo anno mai un appello in classe per aspettativa; gli altri due con continue assenze per malattia, non continuative, ma spezzettate, spesso tra il lunedì e il sabato, più - secondo la scuola - altre assenze "ingiustificate".

Il prof 'fantasma' ha provato a riprendersi la cattedra lunedì mattina, ma è stato fermato all'ingresso. L'istituto superiore, compiuto tutto l'iter procedurale previsto, aveva già timbrato il provvedimento per il suo licenziamento, con il parere favorevole dell'ufficio scolastico di Treviso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA