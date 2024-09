Lupo meno protetto, ok dei 27 Ue al cambio dello status

Cala il livello di protezione per i lupi. Gli Stati membri Ue alla, riunione del Coreper, hanno dato il via libera all'inserimento del lupo nell'allegato III della Convenzione di Berna. La modifica della Convenzione declassa "la protezione del lupo da rigorosa a semplice". Questo consente di garantire flessibilità in più per permettere di affrontare i casi più difficili di coesistenza tra lupi e comunità negli Stati che ne hanno necessità. Dal momento che la Convenzione di Berna è attuata mediante direttiva, resta salva la possibilità per gli Stati membri di mantenere una disciplina più forte per la riduzione dello status di protezione del lupo come previsto dalla Convenzione di Berna.



