Vuole saltare fila al Pronto soccorso e aggredisce guardia

Voleva saltare la fila al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano per farsi togliere dei punti di sutura a un braccio e ha finito per essere arrestato dalla polizia.

L'uomo, un ventiduenne siriano senza fissa dimora.

visibilmente alterato, ha reagito violentemente all'invito a mettersi in coda o ad andare in un altro Pronto soccorso o dal medico di base. Ha aggredito una guardia giurata con un paio di forbici chirurgiche, quindi non appuntite, e l'ha fatto cadere a terra, prendendola a calci. A questo punto sono intervenuti gli agenti del posto di Polizia del Fatebenefratelli che l'hanno bloccato. Il giovane è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per interruzione di pubblico servizio. Ha precedenti di Polizia ed era già stato arrestato il 12 settembre scorso.



