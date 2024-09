Valditara, serve il Buono Scuola per libertà scelta famiglie

"C'è un elemento da affrontare a mio avviso ancora: come garantire alle famiglie meno abbienti di poter usufruire pienamente della libertà di scelta nell'educazione, secondo quanto prevede l'articolo 30 della Costituzione. E' il famoso 'Buono Scuola' che la politica deve avere il coraggio di mettere all'ordine del giorno. Se vogliamo una scuola pubblica a 360 gradi dobbiamo completare il percorso che in questi ultimi due anni ha visto grandi passi avanti; è il momento di completare l'opera". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara all'evento Agidae (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dell'Autorità Ecclesiastica) in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico 2024/2025 a Roma, presso l'Istituto Villa Flaminia, in via del Vignola.



