Todde, 'raid sede Pd attacco ai valori democratici'

"Quello subito dalla sede del Pd e della Fondazione Enrico Berlinguer di Cagliari è un vile atto vandalico. Questi episodi di violenza e intimidazione non solo danneggiano fisicamente gli spazi dedicati alla partecipazione democratica, ma rappresentano anche un grave attacco ai valori democratici e civili che tutti noi condividiamo e difendiamo".

Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, sul raid vandalico compiuto durante la notte negli uffici di via Emilia a Cagliari.

"Nessuna forma di violenza può essere tollerata o giustificata - ha aggiunto la governatrice sarda -. Solidarietà e vicinanza ai militanti, ai cittadini e ai volontari che animano quel luogo di comunità e politica così importante per la città".



