Raid vandalico nella sede del Pd a Cagliari

Raid vandalico durante la notte nella sede del Pd sardo, in via Emilia a Cagliari, che ospita anche la Fondazione Enrico Berlinguer.

Una o più persone hanno raggiunto un terrazzino, introducendosi all'interno della sede. Sono stati danneggiati porte, finestre e mobili. Messo a segno il raid i vandali sono fuggiti.

Il danneggiamento è stato scoperto questa mattina, all'apertura della sede. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante e la Digos, che ha avviato le indagini.

La polizia di Stato adesso recupererà le immagini delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso l'azione dei vandali.

Da accertare anche se chi si è introdotto negli uffici di via Emilia abbia rubato qualcosa.



